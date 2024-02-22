«Билайн» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году

Билайн» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подводят итоги 2023 г. в контексте оценки использования технологий для поиска и спасения пропавших и потерявшихся людей.

«ЛизаАлерт» — поисково-спасательный отряд. Его участники более 13 лет помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Всех их объединяет неравнодушие к чужой беде и готовность прийти на помощь. Количество вовлеченных людей – важнейшее условие для развития поисково-спасательного движения, однако масштабировать поиски, усилить влияние и эффективность отряда без технологий невозможно.

«Билайн» был и остается ключевым партнером «ЛизаАлерт» уже более 10 лет, предоставляя ему новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Итоги сотрудничества в 2023 г.

За 2023 г. в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 48 320 заявок на поиск пропавших, 38 385 человек удалось спасти.

.Входная точка практически каждого поиска — звонок на бесплатную горячую линию 8(800)700-54-52, которую отряду предоставляет «Билайн». Благодаря 239 операторам, дежурящих посменно, «ЛизаАлерт» ежедневно в круглосуточном режиме получает заявки на поиск людей и важные свидетельства по всей стране. За 2023 г. на горячую линию поступило более 127 тыс. звонков.

Система SMS-информирования «Потеряться — не значит пропасть». После подключения к бесплатной рассылке добровольцы, которым может стать каждый желающий, получают SMS-уведомление о поисках пропавшего человека в выбранном регионе или районе города. Сервис стал одним из ключевых элементов для масштабирования отряда «ЛизаАлерт». С 2018 г. к SMS-информированию подключились и стали добровольцами более 87 тыс. человек в 63 регионах России. За 2023 г. было разослано более 2,2 млн SMS-сообщений.

Подписаться на SMS-информирование можно на lizaalert.beeline.ru. Все просто — нужно заполнить небольшую анкету и указать, чем ты готов помогать. Ведь это не всегда выход на поиск. Есть возможность искать людей удаленно — большая часть поисков, по данным «ЛизаАлерт», именно так и закрывается. Вариантов множество, и помочь может каждый. Можно обзванивать больницы, печатать ориентировки; если есть автомобиль, можно довезти добровольцев до штаба. Есть отдельные задачи для тех, кто умеет управлять дроном, и даже для владельцев квадроциклов. Сложно предугадать, чья и какая помощь станет решающей и спасет жизнь человеку.

Оповещения потенциальных свидетелей. Это дополнение к сервису «Потеряться — не значит пропасть». С помощью механизмов Big Data* получается анализировать огромное количество данных об абонентах. Так, SMS стали получать те, кто конкретно мог сыграть ключевую роль в поиске человека. Это люди, которые бывают в том месте, где потенциально может находиться пропавший. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться с отрядом и сообщить информацию о пропавшем.

Механизм размещения ориентировок пропавшего на экранах в магазинах «Пятерочка» в Москве и офисах обслуживания «Билайн»а по России. Проект реализуется с августа 2022 г. на базе платформы Beeline Indoor** и помогает находить потенциальных свидетелей. При разработке технологии особое внимание уделялось скорости, которая так важна в первые часы поиска пропавших. Платформа использует «умные» алгоритмы для настройки сообщений на удаленных рекламных носителях и постоянно совершенствуется. На сегодняшний момент проект охватывает 318 офисов обслуживания «Билайн»а по России (в Москве и МО — в 66 офисах) и 59 магазинов «Пятерочка» в Москве. В частности, технология задействует экраны в точках продаж «Билайна» на московских вокзалах: Белорусском, Казанском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.

Для поисково-спасательных операций в природной среде отряд использует беспилотную авиационную систему (БАС), готовую к работе практически в любых погодных условиях — и в минусовую погоду, и в дождь, и в метель. БАС состоит из дрона с полетной дальностью до 25 км с возможностью поиска в темноте, мощного тепловизора и нейросети «Beeline AI — поиск людей»***. Три таких устройства (дрона) находятся в распоряжении «ЛизаАлерт» с конца 2021 г. За 2023 г. все дроны отряда принесли 389 316 снимков, из них нейросетью было просмотрено 309 156 снимков, сэкономлено 22 690 человеко-часов. Общая площадь поисковых задач составила 289 км2.

Именно благодаря одному из этих дронов со встроенным тепловизором ночью 19 ноября 2023 г. среди заснеженных полей в Московской области был спасен человек. Мужчина потерялся и уже начал замерзать.

Отряд продолжает использовать технологию Multisim****, разработанную «Билайном» и переданную «ЛизаАлерт» для поисково-спасательных операций. Это своего рода роутер, который объединил в себе мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета и обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности. Важная особенность устройства — влагонепроницаемость, которая позволяет отряду вести работу в экстремальных погодных условиях.

По данным «ЛизаАлерт», Multisim зарекомендовал себя в природной среде. Помимо задач по оснащению интернетом поискового штаба, отряд протестировал ее возможности в направлении беспилотной авиации, так как этому направлению критически важна скорость интернета для максимально быстрой передачи снимков в группу обработки просмотра. Использование Multisim кратно увеличило скорость выгрузки фотографий и позволило выйти на новый уровень работы с нейросетью «Beeline AI — Поиск людей».

* Big Data — большие данные

** Beeline Indoor — решение представляет собой интегрированную систему коммуникаций с покупателями, построенную с помощью рекламных дисплеев разных форматов и имеющую централизованное управление.

*** «Beeline AI — Поиск людей» — AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект.

**** Multisim — решение, ​​ представляющее собой роутер, в котором установлены четыре SIM-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика.

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