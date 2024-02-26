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Петербуржцы могут оформить абонемент на связь со скидкой до 30%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Жители Петербурга и Ленинградской области могут подключить тарифы «МТС Проще», «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На тарифах «МТС Больше» и «МТС Супер» абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе «МТС Проще» абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

«Для нас важно предоставлять всем абонентам максимальный выбор, поэтому мы активно работаем над разработкой новых экосистемных предложений, в том числе на связь. Например, недавно мы запустили Кубики — дополнительные опции для улучшения тарифа. Абонемент на связь даёт пользователям несколько преимуществ. Во-первых, клиент получает значительную скидку, при этом он сам может выбрать то, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент. Во-вторых, если у пользователя не подключен автоплатеж, ему не нужно беспокоиться о состоянии его лицевого счёта перед списанием абонентской платы — всю сумму он оплачивает единовременно», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость абонемента варьируется в зависимости от выбранного тарифа и срока. Например, «МТС Больше» со скидкой 15% на 3 месяца обойдется в 1,93 тыс. руб., «МТС Проще» со скидкой 30% на год — в 4,350 тыс. руб., а «МТС Супер» со скидкой 20% на 6 месяцев — в 4,19 тыс. руб.

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