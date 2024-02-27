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Приложение «Заступник» для помощи детям в сложных ситуациях будет использовать карты 2ГИС

Российский мобильный сервис «Заступник» начал использовать технологии 2ГИС для помощи детям, оказавшимся в экстренной ситуации — карты уже интегрированы в приложение и доступны пользователям.

«Заступник» — бесплатное мобильное приложение в России, которое позволяет детям не только подать сигнал бедствия в экстренной ситуации, но и, что более важно, получить помощь волонтёров и экстренных служб в кратчайшие сроки — всего от двух минут.

Теперь в приложении «Заступник» для телефонов на iOS и Android по умолчанию используются карты от 2ГИС, на которых городская среда детализирована вплоть до тропинок, заборов, входов в организации и подъездов. Над актуальностью карт, маршрутов и справочных данных 2ГИС постоянно работают сотни штатных картографов и специалистов по сбору информации, искусственный интеллект. Дополнительные уточнения регулярно присылают активные пользователи геосервиса.

«Для работы нашего приложения чрезвычайно важны точные карты городов, чтобы родители и волонтёры могли быстро определить, где находится ребёнок, как лучше к нему проехать или пройти. С появлением карт 2ГИС в нашем сервисе мы уверены в том, что пользователи теперь имеют все необходимые инструменты для надёжного и быстрого ориентирования в городах», — сказал координатор проекта Дмитрий Иванов.

«Помимо собственного картографического сервиса 2ГИС, мы развиваем инструменты для разработчиков 2GIS Kit, которые позволяют встроить карты, справочник организаций, навигатор от 2ГИС в любое мобильное приложение или веб-сервис, — сказала руководитель партнёрств 2ГИС Татьяна Денисова. — Мы предоставили “Заступнику” все необходимые инструменты — и очень рады тому, что наши карты и технологии будут использоваться сервисом, который нацелен на оказание помощи детям».

«Заступник» доступен бесплатно для мобильных телефонов с iOS и Android — в оба мобильных приложения уже интегрированы навигационные решения от 2ГИС.

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