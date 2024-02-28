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От окраин до центра: МТС на четверть ускорила мобильный интернет в Ставрополе

Цифровая экосистема МТС установила в Ставрополе дополнительное телеком оборудование. Это позволило значительно улучшить покрытие всех районов города, увеличить емкость и среднюю скорость передачи данных на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате проведенных МТС технических работ улучшено покрытие на трех основных въездах в город — со стороны Ростова-на-Дону, Михайловска и Невинномысска. Теперь в пробках жителям и гостям Ставрополя будет доступен улучшенный интернет, который позволит оперативно мониторить дорожную ситуацию и слушать в машине музыку онлайн.

Кроме этого, уделено внимание сети в центральной части Ставрополя. Работы проведены в районе популярного у горожан Нижнего рынка. Скорость мобильного интернета выросла и на улицах Фрунзе, Голенева и участке проспекта Карла-Маркса, где также наблюдается интенсивный трафик. Помимо роста скорости передачи данных, расширена емкость сети, что позволит большему количеству абонентов одномоментно пользоваться связью.

Продолжается развитие сети в юго-западном районе Ставрополя. Запущены новые базовые станции на проспекте Российском и улице Тухачевского, а также на улице Перспективной в районе дачных товариществ «Прелесть», «Полет» и коттеджного поселка «Новая деревня». Емкость сети МТС увеличена с запасом на 50%, что позволит поддержать качество цифровых услуг при дальнейшем развитии этой части города.

«Технические специалисты МТС стараются не только постоянно улучшать сеть в существующих районах Ставрополя, но и действуют на перспективу – запускают новые базовые станции в направлениях роста города. Помимо работ в юго-западной и центральной части краевого центра, сеть в этом году улучшена на севере, Ташле и Чапаевке, возле краевой больницы. Жители этих районов смогут на более высокой скорости выходить в интернет и пользоваться сервисами экосистемы МТС», — сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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