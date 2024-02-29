«МегаФон» улучшил сигнал на границе Европы и Азии

Специалисты «МегаФона» модернизировали существующее телеком-оборудование на кемпинге «Ямская слобода», недалеко от границы между Европой и Азией, проходящей в Свердловской области. Теперь более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет ждут туристов и тех, кто пересекает эту границу частей света на автомобиле по Московскому тракту.

Ежедневно пользователи, находящиеся в районе кемпинга, потребляют объем трафика, сопоставимый примерно с 4,5 тыс. часов в режиме навигации в сервисах «Яндекс Карты» или Google Maps. В результате активации дополнительного высокочастотного слоя удалось добиться роста скорости примерно на 25% и обеспечить снижение перегрузок в уже существующих диапазонах сети 4G.

«Ежедневно по Московскому тракту на работу и учебу в Екатеринбург добираются тысячи жителей соседних городов и передвигаются туристы. Мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть и делаем все для того, чтобы нашим клиентам всегда были доступны высокие скорости мобильного интернета. По результатам замеров, средние скорости передачи данных в районе кемпинга “Ямская слобода” достигают 35 Мбит/c. С такими значениями можно оперативно поделиться качественными фотографиями и видео с отдыха или совершить видеозвонок своим близким», – отметил директор «МегаФона» по Свердловской области Алексей Женихов.

Уже с начала этого года технические мероприятия были проведены в 14 населенных пунктах области. Значительная доля проведенных работ пришлась на один из крупных городов региона – Первоуральск, где модернизировали базовые станции на улице Ленина и проспектах Ильича и Космонавтов.

Улучшения на сети также заметят пользователи мобильных услуг в Среднеуральске, Новоуральске, селе Кадниково и поселке Первомайский Сысертского района, поселках Кармак и Луговской Тугулымского района, селе Большебрусянское в Белоярском районе и других населенных пунктах. В целом в зоне модернизации сети проживает несколько сотен тысяч человек.

Помимо высоких скоростей передачи данных, пользователям доступны звонки по технологии VoLTE (голосовые вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса без разрыва текущей интернет-сессии через сеть 4G.