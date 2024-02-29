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МТС разогнала мобильный интернет под рязанской Солотчей к весенним заездам в детские санатории

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в микрорайоне Давыдово под рязанской Солотчей. В санаториях, которые готовятся к весенним детским заездам, и большом жилом районе скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом большой зоны отдыха, где находятся «Рязанский детский клинический санаторий» и детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» с круглогодичным пребыванием с загрузкой около 500 детей одновременно. В марте в учреждениях стартуют весенние смены.

«Благодаря запуску сети LTE под Солотчей проживающим в санаториях школьникам будут доступны все цифровые сервисы, которые нужны для образования и развлечений. Воспитатели смогут наладить быструю онлайн-коммуникацию через группы в мессенджерах, дети всегда будут на связи с родителями, что немаловажно. Юные исследователи могут окунуться в мир физики, астрономии и истории, побывав на виртуальных 3D-экскурсиях о северном сиянии в Красноярске, наскальных рисунках в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Особенно связь нужна для проведения профильных весенних смен центра одаренных детей «Гелиос», которые стартуют в «Солнечном» в последней декаде марта. Работа со школьниками будет построена в интернете и мессенджерах.

Также новые скорости мобильного интернета в Давыдово получил район ЖК «Мещёра» и коттеджный поселок, в которых проживает около тысячи человек. Жители и приезжие могут пользоваться цифровыми сервисами для работы и досуга: смотреть фильмы в HD-качестве, работать с порталом госуслуг и платформами для учебы, совершать звонки по видеосвязи, оплачивать покупки онлайн.

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