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На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет

Пользоваться мобильным интернетом на скорости до 180 Мбит/c теперь могут автомобилисты, проезжающие по участку федеральной автодороги в республике. Телеком-оборудование стандарта LTE вблизи Асановского сельского поселения Комсомольского района запустил «МегаФон». Всего вдоль трассы в регионе запланирован запуск около 20 базовых станций оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону действия сети LTE попала не только часть автобана, но и населенный пункт, где проживает более тысячи человек. В Асаново расположены школа, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и другие социальные объекты, для которых важно наличие быстрого интернета. Голосовую связь и высокую скорость передачи данных на трассе и в поселении обеспечивает современное 4G-оборудование. Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает высокое качество покрытия.

«Благодаря расширению сети на М-12 жители и гости Чувашии смогут воспользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами: позвонить близким по видеосвязи, построить маршрут в онлайн-картах, забронировать гостиницу, оплатить топливо и другие покупки на заправочных станциях. Ввод телеком-объектов на новой трассе будет идти поэтапно. Это часть нашей программы по улучшению качества связи на федеральных и региональных дорогах. В предыдущие месяцы технические специалисты компании запустили базовые станции 4G на участках трассы М-7 в республике», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

После запуска оборудования на М-12 в Комсомольском районе специалисты оператора убедились, насколько высок спрос на стабильный сигнал мобильного интернета на этой территории. Путешественники и местные жители используют здесь 1,5 ТБ данных в месяц. Такой объем дата-трафика позволяет скачать приложение с онлайн-картами около 17 тыс. раз.

Скоростная автомобильная дорога М-12 «Восток» на сегодняшний день проходит по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Протяженность трассы составляет более 800 километров, движение по всему маршруту открыто в декабре 2023 г.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четыре ты. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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