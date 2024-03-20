Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в двух студенческих общежитиях Москвы

Городской Wi-Fi появился в студенческих общежитиях двух столичных вузов: Московского государственного института международных отношений и Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского. Всего там установили около 700 точек доступа в интернет. Теперь студенты могут комфортно учиться и готовиться к экзаменам, оставаться на связи с близкими и преподавателями, отдыхать и быть в курсе событий. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Мы развиваем бесплатную сеть Wi-Fi для студентов на протяжении девяти лет. Сегодня беспроводной интернет доступен в 180 зданиях общежитий 38 столичных вузов. В прошлом году 150 тыс. студентов выходили в сеть с помощью столичного Wi-Fi более 16,2 млн раз. При этом активнее других подключались учащиеся Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Орджоникидзе, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Московского государственного строительного университета и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации», — сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

По его словам, скорость интернета во многих зданиях составляет не менее 10 Мбит/с, что позволяет быстро скачивать большие объемы информации, смотреть фильмы в высоком качестве и без задержек сигналов разговаривать по видеосвязи.

С 2015 г. в общежитиях московских вузов установили более 15 тыс. точек бесплатного беспроводного доступа в интернет. В 2023 г. городской Wi-Fi подключили для учащихся Школы-студии МХАТ, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.

Кроме того, в городских парках, учреждениях культуры и спорта, на речных вокзалах и автовокзалах, а также центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца действует более 25 тыс. точек доступа к бесплатному интернету.

Для подключения нужно выбрать в списке сетей Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или SMS-сообщения. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет».