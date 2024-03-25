«Ростелеком» подключил к интернету 25 новостроек в Кузбассе

За 2023 г. «Ростелеком» расширил покрытие оптоволоконных сетей связи в новостройках Кемеровской области – интернет появился в 25 многоэтажках. Количество семей, у которых теперь есть возможность выходить в глобальную сеть и пользоваться цифровыми решениями провайдера, продолжает расти с каждым годом. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Домашний интернет «Ростелекома» появился у городских новоселов из Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Белово, Топок, Киселевска, Ленинск-Кузнецкого и других населенных пунктов. Вместе с обустройством новой квартиры жители могут сразу начать пользоваться и собственной онлайн-сетью – доступ по технологии xPON с высокой пропускной способностью обеспечит скорость от 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы всей семьей подключаться по Wi-Fi на разных гаджетах, смотреть новинки кино и сериалов на видеосервисе Wink, синхронизировать работу умных бытовых устройств, а также интегрировать полезные цифровые решения «Ростелекома», например, «Видеонаблюдение».

«Благодаря ʺВидеонаблюдениюʺ новоселы могут контролировать обстановку, получать уведомления о любых движениях, делиться записанным видео. Сервис также можно настроить для удаленного присмотра за близкими – детьми или пожилыми родственниками. Материалы находятся в онлайн-доступе или в защищенном облачном архиве, это очень удобно при возникновении нештатных ситуаций, когда нужно оперативно получить информацию. Именно полезный функционал определяет востребованность услуги среди кузбассовцев уже не первый год. По нашим данным, за безопасностью многоэтажек в области уже следят более 1000 видеокамер», – сказал директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала «Ростелекома» Дмитрий Германовичус.

Все цифровые сервисы для дома интегрированы в мобильном приложении «Ростелеком Ключ». Помимо интеллектуального видеонаблюдения с его помощью также можно управлять шлагбаумом, домофоном и даже передавать показания счетчиков. Продукт является на 100% российским, его с нуля создала команда разработчиков провайдера. Решение входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России.

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.