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Tele2 обнуляет звонки на номера экстренных служб в Москве и области на 2 недели для абонентов всех регионов

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщил об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб в связи с трагедией в КЗ «Крокус Сити Холл». Абоненты всех тарифных планов смогут бесплатно звонить на номера телефонов экстренных служб, включая горячую линию министерства здравоохранения Московской области, справочные службы для получения информации о поступлении пострадавших в больницы, линию психологической помощи МЧС и другие. Tele2 также снимает ограничения на продолжительность звонка.

Tele2 делает бесплатными звонки на телефоны служб экстренной помощи Москвы и области, МЧС России с 23 марта по 5 апреля включительно. Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России. Клиенты могут бесплатно звонить на следующие телефоны: «горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области: +7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03; информация о поступлении больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31; информация о поступлении больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни: +7 (495) 621-78-87; телефон для поиска пострадавших по больницам Москвы: +7 (495) 624-31-52; бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688-22-52; единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01; «горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50 (круглосуточно); линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250-18-59; «горячая линия» Департамента здравоохранения Москвы для родственников пострадавших, госпитализированных в московские больницы: +7 (499) 251-45-03; «горячая линия» Минздрава для психологической помощи: +7 (495) 637-70-70.

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