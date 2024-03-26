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Операторы получат свободный доступ в МКД, а жильцы смогут выбирать интернет-провайдера

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД). К заседанию документ был дополнительно доработан. В нём отрегулированы права собственников и операторов связи. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Что предусмотрено законопроектом

Жители смогут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор. Сейчас оператора можно выбрать только решением 2/3 собственников жилья. На практике это почти невыполнимая задача.

Интернет-провайдеры на основании договора с собственником или нанимателем будут вправе размещать сети связи для оказания услуг.

Операторы связи смогут бесплатно монтировать сети в МКД. На них ложатся в том числе расходы за электроэнергию и оборудование для организации связи.

Установлена ответственность оператора связи за сохранение общедомового имущества. Он будет обязан восстановить его за свой счёт или возместить ущерб.

По решению общего собрания собственников МКД сети связи могут быть демонтированы.

Правительством будут утверждены единый порядок и требования, которые урегулируют взаимоотношения между управляющими компаниями в МКД и операторами связи.

Результатов удалось достичь во многом благодаря активной позиции авторов законопроекта, в том числе главы профильного комитета Госдумы Александра Хинштейна. Совместная работа ИТ-комитета, комитета по строительству и ЖКХ, а также Минстроя и Минцифры привели в итоге к таким положительным решениям.

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