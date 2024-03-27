МТС полностью покрыла связью всю трассу М-12 в Чувашии

МТС сообщила о завершении масштабной стройки на стокилометровом участке М-12, проходящем по территории Чувашии. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью.

МТС запустила новое телеком-оборудование на территории шести муниципалитетов Чувашии, через которые по республике проходит участок трассы М-12, соединяющей Москву и Казань. Специалисты провели масштабные работы по расширению сети в Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Янтиковском округах. В результате проведенных работ на всем протяжении новой федеральной дороги заработала непрерывная сеть голосовой связи и мобильного интернета со скоростью свыше 50 Мбит/c.

Автопутешественники могут оставаться на связи в пути, пользоваться онлайн-навигаторами и картами, совершать операции в онлайн-банке, слушать музыку через интернет, а также пользоваться другими привычными цифровыми сервисами.

При строительстве трассы М-12 на территории Чувашии были возведены новые мосты через Свиягу и Суру, многоуровневые транспортные развязки в Шумерлинском и Комсомольском округах. Также вдоль трассы обустроены комплексы сервиса, автозаправки, многофункциональные зоны отдыха. МТС обеспечила стабильную связь и высокоскоростной мобильный интернет на всех инфраструктурных объектах. Это позволит предпринимателям, владеющим кафе, автозаправками и СТО, использовать терминалы дистанционной оплаты, устанавливать датчики контроля и камеры видеоаналитики.