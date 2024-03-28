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Каждый шестой россиянин пострадал от телефонных мошенников

С ежедневными звонками телефонных мошенников сталкивается практически каждый пятый экономически активный россиянин. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

18% россиян сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 28% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 18% опрошенных, несколько раз в год — 13%. Еще 2% респондентов мошенники звонят раз в несколько лет. Только 8% россиян мошенники не звонили ни разу. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

16% россиян причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем: 11% пришлось однажды потерять деньги и/или имущество, еще 5% становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз.

Россияне до 34 лет и со звонками сталкиваются чаще тех, кто старше (каждый второй — ежедневно или несколько раз в неделю), и на уловки мошенников попадаются (17%).

Больше всего же подпольные кол-центры надоедают россиянам с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц, и обкрадывают их чаще.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 382

Время проведения: 4-11 марта 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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