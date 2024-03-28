«Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр»

Разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers и разработчик решений для совместной работы «Труконф» объявили о запуске нового российского терминала видеоконференцсвязи, получившего название «ТруБобёр». Решение полностью совместимо с экосистемой TrueConf и оснащается встроенным сервером MCU, который обеспечивает проведение видеоконференций высокого качества с подключением SIP и H.323 устройств.

Объединив усилия, «Труконф» и Delta Computers создали новый терминал видеоконференцсвязи для российского рынка — «ТруБобёр». Решение позволит подключить любую переговорную комнату или рабочее место к корпоративной сети коммуникаций, а встроенный MCU обеспечит возможность проведения видеовстреч в разрешении FullHD. Терминал полностью совместим с экосистемой решений TrueConf, а также поддерживает работу с SIP/H.323-устройствами российского и зарубежного производства.

Основой аппаратной части терминала стал современный ПК «Бобёр BBiH2» производства Delta Computers, включенный в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

В качестве программной составляющей используется ПО классического ВКС-терминала TrueConf Group, которое входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Терминал обеспечивает стабильное соединение даже при работе на слабых каналах связи, поддерживает протокол VNC, который используется для демонстрации рабочего стола ПК через локальную сеть, и стандарт NDI для принятия и передачи нескольких потоковых видео- и аудиосигналов высокого качества с минимальной задержкой и высокой частотой кадров в режиме реального времени.

Кроме того, «ТруБобёр» полностью совместим с экосистемой решений TrueConf. Пользователям доступна синхронизация контактов терминала с адресной книгой ВКС-платформы TrueConf Server и сервера TrueConf MCU, вызов абонентов TrueConf Server, приём и отображение сообщений чата от них.

«ТруБобёр» может работать в закрытой сети без подключения к интернету, а также обеспечивает шифрование данных и соответствует всем государственным стандартам по безопасности.

Управлять терминалом можно как с помощью веб-интерфейса, так и дистанционного пульта. «Трубобёр» поддерживает подключение до трёх внешних мониторов, а также обеспечивает демонстрацию контента с карт захвата и USB-устройств.

«За последние несколько лет технология видеоконференцсвязи кардинально изменила стандарты делового общения. Вопросы бизнеса зачастую требуют оперативного решения — и современные ВКС-терминалы сделали возможными переговоры с коллегами и партнёрами, которые физически находятся в разных городах и странах. Качество и бесперебойность виртуального и гибридного общения теперь может поддерживаться благодаря надёжному оборудованию и ПО, произведённому в России, сервис которого не зависит от санкционного давления и является полностью защищенным. Вместе с нашим партнёром «Труконф» мы рады предложить бизнесу и государственным структурам новое решение для оборудования переговорных комнат, отвечающее потребностям рынка», — отметил Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

«Построение ИТ-инфраструктуры на базе доверенных ИТ-решений, в том числе аппаратных комплексов, имеет особое значение для цифрового суверенитета в сложившихся условиях, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Труконф. — Мы рады работать совместно с Delta Computers, чтобы обеспечить компании такими решениями».