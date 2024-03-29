«Ростелеком» размеcтил биржевые облигации на сумму 10 млрд рублей, ставка купона составит 14,4% годовых

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002Р-14R объемом 10 млрд руб. в размере 14,4% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит 2 года с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 тыс. руб.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 002Р-14R пройдут на Московской бирже 3 апреля 2024 г. Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга и не приведут к росту долговой нагрузки.

Организатором размещения облигаций выступил Газпромбанк.