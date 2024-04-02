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«МегаФон» подключил к 4G Култуминское месторождение в Забайкалье

«МегаФон» развернул сеть 4G на Култуминском месторождении в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края (Группа Highland Gold). Сейчас в регионе идет строительство горно-обогатительного комбината по переработке железо-медно-золотой руды. Высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь «МегаФона» стали доступны для более чем 3000 человек, работающих на стройплощадках объекта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На территории месторождения связисты в два этапа выполнили монтаж и запуск телеком-оборудования. Первая базовая станция «МегаФона» начала работать в конце 2023 г., благодаря этому вахтовики уже в новогодние праздники смогли общаться с родными и отправлять поздравления друзьям. Мероприятия второго этапа завершены в 2024 г.

Сейчас объекты «МегаФона» на месторождении работают в трех диапазонах частот, что обеспечивает широкое покрытие и высокую проходимость сигнала. Это дает абонентам возможность разговаривать с помощью голосовой связи и передавать данные на высоких интернет-скоростях. Для более комфортного решения производственных вопросов и общения с близкими сотрудникам доступна технология цифровых звонков: с помощью VoLTE можно разговаривать по телефону и одновременно выходить в сеть.

«Забайкалье – регион, нацеленный на развитие промышленного сектора экономики. Одной из задач «МегаФона» в крае является развитие телеком-инфраструктуры в интересах крупных предприятий, расположенных далеко от городских агломераций. Мобильная связь помогает ускорить производственные процессы, обеспечивает комфортное пребывание персонала на рабочих местах, для тех, кто находится далеко от дома помогает с пользой провести досуг», - сказал директор «МегаФона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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