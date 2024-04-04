«Росэлектроника» впервые представляет базовые станции для DMR сетей нового поколения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представляет базовые станции стандарта DMR (Digital Mobile Radio) уровня Tier II+, которые позволяют создавать распределенные цифровые сети профессиональной радиосвязи радиусом до 20 км. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Новые базовые станции, разработанные инженерами концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), позволяют использовать до восьми каналов связи, что значительно повышает абонентскую емкость системы. В аппаратуре реализован режим транкинга – автоматического выбора свободного канала связи при установлении вызова. На сегодняшний день уже изготовлены две модификации базовых станций DMR уровня Tier II+ для диапазонов частот 146-174 МГц и 401-486 МГц.

Оборудование совместимо со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR, защищено от прямого прослушивания и позволяет формировать сети разного масштаба.

«DMR оборудование «Созвездия» принято на снабжение крупнейшими предприятиями топливно-энергетического и электросетевого комплекса страны, а также МЧС России и Росгвардией, и уже отлично зарекомендовало себя, обеспечивая надежную устойчивую связь. Линейка устройств DMR Tier II+ и Tier III позволит формировать надежный контур связи на объектах в максимально сжатые сроки. Мы уже ведем работу над четырьмя модификациями базовых станций уровня Tier III, которую планируется завершить до конца 2024 г. В них будет реализовано до 12 каналов связи с выделенным каналом управления, что обеспечит бесперебойную работу абонентов сети в любой ситуации», - сказал исполнительный директор Концерна «Созвездие» Борис Мовтян.

Линейка DMR аппаратуры концерна «Созвездие» также включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор. Все устройства обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Серийный выпуск цифровых DMR радиостанций ведется с 2020 г.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.