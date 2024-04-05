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«Яндекс Карты» добавили больше подсказок перед сложными манёврами

«Яндекс Карты» и «Навигатор» обновили режим автомобильного ведения. Теперь при сложных маневрах в приложении лучше видна траектория маршрута, а новые подсказки помогут водителям перестроиться, чтобы подготовиться к повороту. Обновления делают маршрут более понятным и помогут водителям лучше ориентироваться в пути.

Когда водителю предстоит несколько поворотов подряд, приложение покажет маршрут так, чтобы все они были в поле зрения. Водитель сможет лучше рассмотреть манёвр и заранее к нему подготовиться. А прямо перед сложным участком маршрута Карты приблизят его, чтобы был виден нужный съезд.

Подсказки по маршруту тоже обновились. Теперь «Карты» предупреждают не только ближайшем, но и о следующем манёвре, если между ними меньше одного километра. Так водитель сможет заранее увидеть, на какую полосу перестроиться после первого поворота. Вторая подсказка не мешает водителю: она не пересекается с первой и меньше по размеру. Кроме того, она всегда расположена так, чтобы последовательность манёвров оставалась понятной.

«Яндекс Карты» — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Автомобилистам «Карты» показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. А также предлагают более быстрые маршруты, если во время поездки меняется дорожная ситуация. Кроме того, в приложении можно находить парковки и оплачивать заправки. Каждый месяц «Картами» пользуется 90 млн человек.

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