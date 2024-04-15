МТС предложила бизнесу решение для удаленного медосмотра водителей

МТС сообщила о запуске решения для транспортной отрасли, которое объединяет в себе удаленный медосмотр водителей грузового и пассажирского транспорта и электронные путевые листы. Информация о медосмотре, состоянии управляемого транспорта будет сформирована в виде QR-кода и доступна в специальном приложении. Решение реализовано разработчиком ИТ-решений для крупных автопарков SKAI, входящим в цифровую экосистему МТС, совместно с оператором ЭПД Ediweb.

Для прохождения медосмотра сотруднику достаточно дать согласие на его проведение, выбрать его тип (предрейсовый/предсменный либо послерейсовый/послесменный) и пройти аутентификацию. Далее сотрудник может измерить свои показатели с помощью современного технологичного оборудования без непосредственного контакта с медицинским работником, а также заполнить чек-лист о состоянии своего здоровья. Оборудование позволяет провести измерение содержания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, температуры, артериального давления и пульса. При этом медработник может визуально убедиться в достоверности полученной информации, так как процесс записывается на видео.

Далее система выдает предварительное заключение о прохождении медосмотра, которое попадает в электронный кабинет медицинского работника для дальнейшего принятия решения о допуске или недопуске сотрудника к работе. При положительном решении данные с итогами осмотра дополняет электронный путевой лист, оформляемый перед рейсом. В качестве альтернативы терминал для медосмотра напечатает чек с результатами, данными медработника и его усиленной электронной цифровой подписью. Такой функционал актуален для предприятий частично перешедших на оформление электронных документов. Также данные могут быть переданы для использования в учетной системе предприятия.

«По нашим оценкам объем рынка телемедицины в РФ в 2022 г. составил около 1,2 млрд руб. с учетом двукратного роста год к году. Благодаря законодательному разрешению по внедрению удаленного медицинского осмотра, он может увеличиться в разы. В тоже время, рынок электронных перевозочных документов в 2024 г. составит 24 млрд руб., а к 2030 г. достигнет уровня в 77 млрд руб. Объединив два решения в единый удобный процесс, мы открываем новое перспективное направление для себя, а также способствуем развитию цифровизации российской транспортной отрасли», – сказал вице-президент по развитию нового и корпоративного бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Решение МТС помогает оптимизировать временные и материальные затраты на прохождение медосмотра, такие как оплата труда дополнительного персонала и лицензирование медицинского кабинета. Кроме того, решение позволит предотвратить необъективную оценку состояния здоровья сотрудника, заполнение журнала фиктивными данными и выдачу ложных путевых листов, а значит положительно повлияет на рост безопасности грузовых и пассажирских перевозок. Плюс даст возможность упростить процесс организации предрейсовых осмотров в труднодоступных местах», – сказал Олег Алдошин.

Ediweb – аккредитованная российская ИТ-компания и оператор электронных перевозочных документов. Разрабатывает сервисы и приложения, помогающие коммерческим компаниям и бюджетным организациям в цифровизации процессов и импортозамещении технологий, включая решения для транспортно-логистической отрасли. Сервис DropCat является частью экосистемы Ediweb и входит в реестр российского ПО.