За два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза – big data Tele2

Tele2, российский оператор сотовой связи, проанализировал, как менялся интерес к приложениям для инвестиций в течение двух лет. С января 2022 г. количество уникальных пользователей в данных сервисах выросло в 2,4 раза. При этом месячная женская аудитория обогнала мужскую по темпам роста и заняла 50,5% от общего числа пользователей. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счета и обучающими программами для частных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Полные 9 месяцев 2022 г. распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю более 50%. В абсолютных значениях с января 2022 г. аудитории показывают впечатляющий рост: плюс 1,9 млн среди женщин, 1,7 млн – среди мужчин. Таким образом, выводы исследования опровергают гендерный стереотип о том, что инвестирование в большей степени привлекает клиентов-мужчин.

Исследование позволило выявить и изменения в ядре аудитории с начала 2022 г. по начало 2024 г. На январь 2022 г. его составляли представители возрастных групп 35-39 лет (17,5%) и 40-44 лет (15,9%). Но за прошедшие два года видно перераспределение в сторону старших возрастных групп при незначительном сокращении доли инвесторов среди людей в возрасте от 30 до 34 лет на 1,73 п. п. к концу 2023 г. На начало 2024 г. основная масса пользователей также относится к возрастным группам 40-44 года и 35-39 лет – 16,8% и 16,4% соответственно. При этом среди женщин лидируют инвесторы в возрасте 40-44 года (18,2%), среди мужчин – 35-39 лет (15,35%). Доля группы 30-34 года снизилась за два года на 2,26 п. п.

Такое равномерное распределение в разных возрастных категориях коррелирует с активностью использования цифровых продуктов. Ядро формируют группы, которые, с одной стороны, уверенно обращаются с digital-сервисами, с другой – интересуются биржевыми инструментами. В целом высокое проникновение тех, кто интересуется инвестициями, в разные возрастные категории обусловлено удобством приложений для инвестирования. Интерфейсы и функционал этих цифровых площадок крайне просты в использовании; к регистрации в приложении и открытию брокерского счета поощряют банковские офферы (первая акция в подарок); банки активно развивают обучающие программы для привлечения интереса к частному инвестированию.

По стране люди, обращающиеся к инвестиционным продуктам, распределены следующим образом: 18% – наибольшее количество от общего числа – проживает в Москве и области, 6,4% – в Ленинградской области, 5,5% – в Челябинской. Также в топ-10 входят Пермский край, Нижегородская и Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Красноярский край.

Если смотреть на распределение всех пользователей по социально-демографическим характеристикам внутри субъектов РФ, то регионом с наиболее высокой долей женской аудитории стала Республика Бурятия – 61%, а среди мужской – Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%).

Оператор исследовал активность на площадках: «Тинькофф Инвестиции», «СберИнвестор», «БКС мир инвестиций», «Альфа-инвестиции», «Райффайзен Инвестиции», «МТС Инвестиции», FinamTrade, «ПСБ. Инвестиции», РСХБ-брокер. В исследовании рассматривались уникальные пользователи приложений среди всех абонентов Tele2, которые обращались к ним не менее одного раза в месяц.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2023 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.