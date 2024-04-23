Разработчик IP-телефонии «Авантелеком» вступил в «Руссофт»

Компания «Авантелеком» объявляет о вступлении в ассоциацию «Руссофт». ИТ-компания планирует усилить развитие собственной экспертизы в области внедрения речевых технологий в корпоративном и государственном секторе, а также масштабировать практику использования технологии искусственного интеллекта в своих решениях на федеральном уровне. Сотрудничество с другими игроками, обмен опытом и вклад в развитие отечественной отрасли – ключевые цели, которые стоят перед компанией в рамках членства в профессиональном объединении. Об этом CNews сообщили представители Авантелеком».

«Мы рады стать частью глобальной команды российских ИТ-разработчиков, надеемся на плодотворную совместную работу и сотрудничество. Для нас это важный шаг не только для собственного развития, совершенствования продуктов и технологий, но и возможность для обмена идеями, опытом и вклада в общей дело на благо страны», – сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

«Опыт и позиция каждой отдельной компании влияют на деятельность «Руссофт», что помогает нам формировать актуальную повестку по поддержке и развитию ИТ-индустрии. Вступление каждой новой компании является для нас важным знаком доверия – «Руссофт» рад приветствовать «Авантелеком», который уже более 10 лет успешно развивается на российском ИТ-рынке. Именно такие участники нужны Ассоциации, чтобы вместе добиваться еще больших высот для ИТ-отрасли», - отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».

«Руссофт» является объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России, представляющим всю индустрию разработки ПО. В ассоциацию входит более 340 российских ИТ-компаний.

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ООО «Авантелеком» – разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых: программная IP-АТС, центр обработки вызовов, платформа конфигурации голосовых ассистентов, речевая аналитика. Компания была основана в 2011 г. и на сегодняшний день имеет три филиала в России. Штаб-квартира находится в Москве. Является аккредитованной ИТ-компанией, входит в реестр отечественного ПО, работает на сертифицированных ОС ФСТЭК, состоит в «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Союзе поддержки и развития технологических компаний. Всего свыше 1500 реализованных проектов. Компания входит в топ-50 ИТ-поставщиков для госсектора по версии CNews.