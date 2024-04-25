CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк»

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Поволжья и Южного федерального округа. Первичный онлайн-отбор прошел на цифровой платформе «МТС Линк». К поступлению на актерский факультет ГИТИСа из Татарстана были рекомендованы Арина Архипова и Мария Гринкевич из Казани, а также Александр Ишимов из Лениногорска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-приемная ГИТИСа – это часть творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М», организованная с целью создания равных условий для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и сократить траты на поездку на первый тур прослушивания в Москву. Такой возможностью воспользовались свыше 200 старшеклассников и выпускников ПФО и ЮФО. Цифровые консультации со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой проходили в онлайн-формате на платформе «МТС Линк».

Первый тур отборочных испытаний на актерский факультет ГИТИСа среди татарстанских участников прошли Арина Архипова и Мария Гринкевич из Казани, а также Александр Ишимов из Лениногорска. Им было предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве. На онлайн-консультации ребята читали отрывки из классических произведений Николая Гоголя и современную прозу уроженки Казани Гузель Яхиной, рассказывали стихотворения Веры Полозковой и Владимира Маяковского, а также басни Ивана Крылова и Сергея Михалкова.

«Уже несколько лет подряд Татарстан остается самым активным участником онлайн-приемной ГИТИСа в проекте «Поколение М». Благодаря цифровым технологиям, в проекте участвуют все больше абитуриентов из самых разных уголков республики. В этом году наш регион представляли около 30 человек из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Альметьевска, пгт Актюбинский и Лениногорска. Так, онлайн-формат вступительных консультаций дает возможность любому подростку, будь он из крупного города или глубинки, попробовать свои силы и стать ближе к театральной карьере», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Минцифры хочет полностью запретить в России спам-обзвоны

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Военным Южной Кореи запретят использовать iPhone

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024