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МТС подключила Олу и Сокол к цифровой экосистеме

ПАО «МТС» расширила сеть скоростного домашнего интернета в магаданской области. Более 7000 жителей многоквартирных домов в поселках Ола и Сокол могут подключить домашний интернет, мобильную связь, IPTV в один пакет и пользоваться всеми возможностями цифровой экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители многоквартирных домов Олы и Сокола получили доступ к домашнему интернету на скорости до 70 Мбит/с.

Также, объединив в «единый пакет» домашний интернет, IPTV и мобильную связь для всей семьи, жители поселков могут сэкономить до 40% на услугах связи. Для удобства пользователей абонентская плата объединена в один счет и списывается ежемесячно с баланса мобильного телефона.

«Мы продолжаем развивать сеть мобильной и фиксированной связи в области, предоставляя магаданцам доступ к цифровым сервисам экосистемы МТС на высоких скоростях. Сегодня отмечается высокая потребность в скоростном интернете для удаленной работы и учебы, что особенно актуально для Магаданской области с ее расстояниями и суровой погодой. В ближайших планах запуск фиксированного интернета с возможностью подключения комфортных тарифов в населенных пунктах Хасынского и Магаданского округов», - отметил директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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