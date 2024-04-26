МТС разогнала скорость интернета в центральном районе Братска

МТС усилила покрытие сети LTE в городе Братске Иркутской области. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в Центральном районе Братска средняя скорость мобильного интернета выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ускоренный интернет стал доступен в Центральном районе, где сосредоточены многие социальные – образовательные, медицинские и культурные – объекты города и жилые кварталы и микрорайоны, в которых проживает около ста тысяч человек – почти половина всего населения города. Обновленная сеть LTE покрывает в частности Центральный рынок, медицинский и педагогический колледжи, городской объединенный музей истории освоения Ангары, больницу, а также многочисленные торговые точки и супермаркеты.

«Братск является крупнейшим промышленным городом Приангарья и вторым городом по численности населения. Его жители в повседневной жизни активно пользуются интернет-сервисами с нескольких гаджетов – смартфон, планшет, ноутбук. После усиления сети жители Центрального района и горожане, часто бывающие там, еще свободнее смогут пользоваться всеми онлайн-приложениями, а также удаленно работать, проходить онлайн-курсы, смотреть вебинары даже в так называемые часы-пик нагрузки на сеть», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

С начала 2024 г. МТС уже увеличила скорость интернета для жителей Саянска, Киренска, Усть-Илимска, Усть-Кута и других крупных городов Приангарья.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.