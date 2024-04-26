Сервисы «Телфин» помогают ГК «Шанс» и сети магазинов «ОхотАктив» оценить эффективность работы сотрудников

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» завершил интеграцию сервисов оценки качества звонков в телеком-инфраструктуру ГК «Шанс» и сеть магазинов «ОхотАктив» для удаленной координации работы сотрудников.

Группа компаний «Шанс» и сеть магазинов «ОхотАктив» — холдинг, импортирующий товары для охоты, туризма, рыбалки и активного отдыха. Это 6 оптовых филиалов в России, а также более 80 розничных магазинов от Владивостока до Калининграда.

На первом этапе работ ГК «Шанс» подключила АТС «Телфин.Офис» и объединила все филиалы в единую телеком-сеть, что позволило ускорить внутренние коммуникации сотрудников территориально-распределенных офисов и сети магазинов. Кроме этого, сервисы бизнес-телефонии были интегрированы с приложением «1С» для автоматизации обработки запросов от клиентов и повышения качества их обслуживания.

Следующим шагом в рамках сотрудничества компаний стала более детальная проработка задачи по обеспечению удаленной координации и контроля работы сотрудников сети магазинов «ОхотАктив» и операторов данного интернет-магазина. Для решения этой задачи был подключен ряд дополнительных сервисов для оценки звонков, в частности, пользователям стали доступны мониторинг, оценка качества телефонного обслуживания, речевая аналитика и автоинформатор для сбора обратной связи.

В связи с большим числом исходящих звонков перед компанией стояла задача анализа качества обработки телефонных обращений клиентов. Важно было понимать уровень знаний и компетенций сотрудников, контролировать соблюдение стандартов телефонного обслуживания и учитывать результаты работы каждого специалиста оптовых филиалов, розничных магазинов и онлайн-площадки. Ведь в зависимости от количества и качества обращений, объема продаж и уровня удовлетворенности покупателей ГК «Шанс» напрямую зависит мотивация сотрудников.

«Российские компании все чаще подключают сервисы для оценки качества телефонных звонков. Таким образом организации не только ведут учет качественных и количественных показателей по работе с обращениями клиентов, но и тестируют новые скрипты продаж, выявляют наиболее успешные практики, определяют лидеров в команде и проблемных менеджеров, анализируют долгие сделки. Оценка звонков крайне необходима при запуске новых продуктов, изменении стандартов обслуживания, а также для обучения сотрудников и решения спорных ситуаций», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».