CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В преддверии туристического сезона МТС построила ВОЛС к самому популярному пляжу Приморья

МТС, цифровая экосистема, сообщает о завершении строительства высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Ливадию продолжительностью более 10 километров. Запуск оптоволокна позволит увеличить скорость мобильного интернета в одном из самых популярных мест отдыха на побережье Японского моря до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ВОЛС соединяет две крупных рекреации на юге Приморского края — поселок Волчанец и поселок Южно-Морской. Запуск оптоволоконной линии связи позволит расширить покрытие и увеличить емкость и надежность сети. Теперь местные жители и сотни тысяч туристов смогут с большим комфортом пользоваться самыми современными сервисами — онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями – прямо на берегу моря.

Ливадия — это более 15 км песчаных пляжей, популярных как у местных жителей, так и у гостей региона. В сезон Ливадию посещают сотни тысяч туристов. По данным МТС, помимо приморцев, туда также едут гости из Хабаровска, Москвы, Южно-Сахалинска и Благовещенска - на них приходится почти 50% всего турпотока. Также в Ливадии расположены многочисленные базы отдыха и другие объекты размещения для туристов. Новая телеком-инфраструктура позволит эффективно развивать инновационные цифровые решения для создания комфортной туристической среды, работающие на базе интернета вещей — например, экомониторинг.

«Тренд на строительство ВОЛС — один из ключевых в Приморском крае в области развития цифровой инфраструктуры как в крупных городах, так и рекреациях. В последние годы актуальность внутреннего туризма для Приморья значительно возросла, география гостей расширилась, а турпоток увеличился. По данным МТС, пляжи в Ливадии и Волчанце стабильно возглавляют рейтинг самых популярных мест летнего отдыха в Приморском крае. Наличие современной и надежной связи в рекреациях еще больше повышает туристическую привлекательность региона и делает отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России начались поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения БПЛА на сверхмалых высотах

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Россиян лишают мобильных номеров. Операторов заставляют блокировать сотни тысяч SIM-карт в неделю. Как этого избежать

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В России хотят освободить операторов связи от платы за частоты 5G

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Pro AP272 13M: обойдемся без проводов

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024