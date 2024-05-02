Онлайн-кинотеатр Kion расширил библиотеку фильмов и сериалов для слабослышащей аудитории

МТС объявила о расширении кино-библиотеки для слабослышащей аудитории. Теперь на площадке онлайн-кинотеатра Kion представлено 14 фильмов с синхронным переводом на русский жестовый язык: популярные комедии, семейные фильмы, культовая анимация и фантастика.

В инклюзивную подборку вошел российский научно-фантастический фильм-катастрофа «Мира» режиссёра Дмитрия Киселёва, комедийная мелодрама «Я буду жить» с Евгенией Дмитриевой о выборе и свободе, картина Ивана Соснина «Далекие близкие» о внезапном путешествии отца и его взрослого сына через всю Россию, меняющем их отношение друг к другу и другие ленты.

«Добавление в библиотеку онлайн-кинотеатра Kion новых фильмов для слабослышащей аудитории – это продолжение инклюзивной программы МТС, направленной на расширение технологических инноваций, повышающих качество жизни и уровень социальной интеграции лиц с нарушениями слуха. Задача любого бизнеса – использовать дополнительные возможности, делиться наработанными практиками и привлекать других игроков рынка для обмена опытом и знаниями. Поэтому мы запустили всероссийский инклюзивный фестиваль «Мы услышим», на его площадке можно предложить свой IT-проект или социальную идею, которые могут поддержать людей с нарушением слуха. Лучшие разработки будут рассмотрены на предмет акселерации и интеграции в бизнес МТС», – сказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

«Кино на русском жестовом языке» можно смотреть одновременно с субтитрами и сурдопереводом. Kion единственная стриминговая площадка в России, которая предоставляет такой контент. Кроме фильмов в библиотеке онлайн-кинотеатра можно также найти видеоспектакли «Мобильного театра сказок» МТС с синхронным переводом на русский жестовый язык для детей.

«Глухие люди слабо включены в жизнь современного общества. Мало подготовленного контента, практически все новости на федеральных каналах выходят без сурдоперевода. Расширение даже каталога художественных фильмов может поднять общий уровень культуры глухих, сгладить имеющуюся границу. Стоит отметить, что большинство глухих общаются на русском жестовом языке (РЖЯ), структура которого отличается от обычной русской грамматики, и далеко не все понимают "калькирующую" (повторяющую по грамматике русский язык) речь. А такие сурдопереводы имели бы хороший эффект для развития грамотности у глухих», – отметила директор по фандрайзингу и PR фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Юлия Шляндина.