Библиотеку имени В.В. Маяковского перевели на отечественную платформу для онлайн-коммуникаций

МТС, платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» и ГК Softline (ПАО «Софтлайн») перевели Центральную городскую публичную библиотеку имени В.В. Маяковского на отечественные цифровые сервисы. С их помощью сотрудники образовательного и культурного центра смогут проводить онлайн-лекции, презентации для читателей и обучение персонала.

Библиотека имени В.В. Маяковского проводит модернизацию и переходит на российские ИТ-решения, в частности, сервисы «МТС Линк» для организации онлайн-коммуникаций. У сотрудников Маяковки появилась возможность проводить онлайн-лекции для читателей, привлекать новых посетителей и обучать персонал. В вебинарах библиотеки смогут принимать участие до 30 спикеров и до 5 тыс. слушателей. Возможности «МТС Линк» позволяют проводить онлайн-мероприятия любого масштаба, привлекая лекторов и участников как из Санкт-Петербурга, так и из других городов.

Специалисты перевели технические ресурсы библиотеки на новую платформу за четыре дня. Сотрудники Маяковки прошли курс по работе с цифровыми платформами, что ускорило адаптацию при переходе на новые технологии.

«Для «МТС Линк» имеет большое значение сотрудничество с образовательными и культурными организациями, в том числе с библиотеками. Мы надеемся, что наши ИТ-решения помогут Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского повысить охват мероприятий и доступность информации для посетителей, а также оптимизировать процессы управления библиотечными ресурсами. Мы благодарим нашего партнера ГК Softline за реализацию проекта в кратчайшие сроки», — отметила руководитель направления партнерских продаж «МТС Линк» Елизавета Покровская.

«В сравнении с коммерческими, организация и проведение государственных закупок всегда сложнее и дольше. В данном проекте ограничения устанавливал 44-ФЗ. Несмотря на некоторые сложности при подготовке, сам процесс установки системы прошел рекордно быстро. Команда ИТ-архитекторов Управления сервисов инсталлировала лицензии и перевела сотрудников библиотеки на новую систему ВКС всего за четыре дня. Решение, на котором остановился заказчик, хорошо подходит под его запрос, поэтому мы рады, что удалось согласовать все параметры», — сказала руководитель направления по развитию продаж и продуктовой экспертизы, управление сервисов ГК Softline Ирина Янова.

Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского — крупный информационный, образовательный и культурный центр. Она регулярно применяет новые подходы и технологии. Например, на ее территории уже есть «умный» гардероб с системой распознавания лиц, мультимедийный зал для проведения лекций, а еще установлены климатические системы.