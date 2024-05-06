Быстрее на 30%: где в Воронеже ускорили интернет этой весной

«МегаФон» усилил мобильный интернет для жителей крупных районов Воронежа. В жилых кварталах, местах для прогулок и рядом с производственными объектами оператор модернизировал телеком-оборудование, что позволило на 30% увеличить скорость передачи данных в этих локациях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На базовых станциях инженеры компании запустили дополнительный среднечастотный диапазон. Такое техническое решение увеличивает проходимость сотового сигнала внутри зданий и одновременно с этим обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Теперь оборудование оператора работает и в диапазоне с высокой проникающей способностью, что позволит воронежцам пользоваться быстрым мобильным интернетом оператора дома, на прогулках и при посещении магазинов и торговых центров.

Новое качество передачи данных будет доступно в Коминтерновском районе для жителей микрорайона Северный около одноименного торгового центра, поликлиники №4, а также на отдыхе в парке Победы. В Левобережном районе оценить повышенную скорость мобильного интернета можно в микрорайоне БАМ, а также около производственных объектов и торговых предприятий по улице Волгоградская.

В указанных локациях воронежцы и гости города смогут с максимальным комфортом пользоваться цифровыми сервисами: общаться и быстро передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах и почте, смотреть видео в социальных сетях или онлайн-кинотеатрах без задержек.

«Спрогнозировать нагрузку на сеть нам помогают собственные аналитические инструменты big data. С их помощью мы определяем оптимальные места для запуска новых объектов связи и модернизации существующих базовых станций. С начала года наши специалисты уже провели работы по улучшению качества связи в различных локациях региона, в том числе и около высших и средних специальных учебных заведений Воронежа», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.