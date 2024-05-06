«МегаФон» оцифровал районные центры Москвы

Инженеры «МегаФона» завершили строительство сети в зданиях бывших советских кинотеатров «Алмаз» и «Планета» в Москве. После полной реконструкции им предстоит стать современными местами притяжения — пространствами для досуга и отдыха горожан, дополнительный комфорт которым обеспечит стабильный высокоскоростной мобильный интернет до 180 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сеть «МегаФона» покрывает всю территорию районного центра «Место встречи “Алмаз”», которая после реконструкции вырастет вдвое — до 5557 кв. метров. Гости обновленного общественного центра смогут как совершить повседневные покупки, так и принять участие в досуговых и развлекательных программах. А распределенная антенная система MIMO 2х2 обеспечит устойчивое покрытие и высокую скорость интернета в гаджетах москвичей даже в «часы пик». Сеть готова в том числе и к кратному увеличению числа посетителей в периоды предотпускных шопингов.

Аналогичное решение технические специалисты внедрили и в новом четырехэтажном здании «Места встречи “Планета”», где будут проходить лекции, праздники и мастер-классы. Высокоскоростной интернет позволит гостям пользоваться мессенджерами и банковскими приложениями, а участники мероприятий смогут в режиме реального времени делиться в соцсетях своими эмоциями и впечатлениями от мероприятий.

«Оба кинотеатра с 1960-х годов пользовались огромной популярностью у нескольких поколений москвичей, но время оказалось беспощадно к зданиям: обветшавшие и заброшенные объекты уже перестали напоминать о впечатлениях от столь долгожданных киносеансов. Теперь бывшие кинотеатры ждет новая жизнь — они, как и прежде, станут точками притяжения для местных жителей, но уже с более современной начинкой, частью которой стала наша телеком-инфраструктура. Мы использовали надежные технические решения, которые помогут москвичам получить максимум удовольствия от отдыха и шопинга в обновленных общественных центрах», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Районный центр «Место встречи “Алмаз”» находится на юге Москвы — в Донском районе, а «Место встречи “Планета”» — на западе, в Очаково-Матвеевском.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.