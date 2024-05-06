CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал связь в Таганроге

Скорость мобильного интернета в смартфонах и планшетах абонентов выросла до 80 Мбит/с. «МегаФон» запустил новые телеком-объекты с поддержкой LTE в местах повышенной нагрузки на сеть в историческом районе города. Жители и гости уже оценили комфорт в работе с онлайн-ресурсами — трафик в апреле увеличился на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить высокое качество покрытия в центральной части приморского города, где находятся излюбленные локации таганрожцев. Инженеры учли особенности дореволюционной застройки с толстыми стенами, и выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным на улице и внутри помещений.

Аналитики «МегаФона» подтверждают востребованность мобильных услуг у горожан. В апреле в Таганроге абоненты прокачали на треть информации больше, чем за тот же период годом ранее. В среднем на родине Чехова пользователи расходуют в Сети свыше 3,5 тыс. ГБ в день. Такого объема информации достаточно, чтобы пересмотреть все 490 экранизаций и художественных фильмов, снятых по произведениям русского писателя и драматурга.

«Быстрый мобильный интернет — неотъемлемый атрибут комфортной жизни. Чтобы жители и приезжие без помех пользовались образовательными и развлекательными онлайн-сервисами, делились фото и видео с близкими на высокой скорости, мы улучшаем качество покрытия на тех территориях, где это необходимо. Как показывает big data оператора, центр Таганрога — самая “качающая” его часть. На набережной и Петровской улице, а также около музеев пользователи потребляют пятую часть среднемесячного трафика города», — сказал Артем Филин, директор МегаФона в Ростовской области.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Спутник впервые установил соединение с Землей по Bluetooth

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

У американских операторов проблемы с заменой запрещенного «железа» Huawei и ZTE. Не хватает $3 миллиардов

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон

Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж

Роботы-питомцы, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024