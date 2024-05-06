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МТС заблокировала в Приморье больше 14 лет спам-звонков

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям Приморского края с начала 2023 г. С помощью антиспам-решений и сервиса «Защитник», использующих аналитику Big Data, МТС за это время заблокировала больше 42 млн вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков в Приморье превысил 7,5 млн минут, что составляет более 14 лет несостоявшихся разговоров. Количество всех заблокированных спам-вызовов в I квартале 2024 г. выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Чаще всего приморцам пытались дозвониться спамеры с навязчивыми рекламными предложениями, финансовые организации, коллекторы и возможные мошенники. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 10,8 секунды. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту. В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

«Умная система блокировки спама пользуется в регионе все большей популярностью – за год число подключений сервиса «Защитник» в Приморье выросло на 65%. А общий объем спама, отраженного сервисом, с начала 2023 г. увеличился в 2,3 раза. При этом, воспользоваться «Защитником» могут абоненты всех операторов связи — часть его функционала доступна для всех желающих в формате мобильного приложения», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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