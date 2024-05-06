На территории исторических достопримечательностей города-героя ускорили интернет к наплыву туристов

Цифровая экосистема МТС расширила покрытие и пропускную способность сетей связи в Волгограде к наплыву туристов. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 30% на территории одного из главных мемориалов России – Мамаевом кургане, где расположена высочайшая статуя страны и одна из самых высоких статуй мира «Родина-мать зовет!». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мамаев курган является крупнейшим в мире мемориальным комплексом, посвященным победе в ВОВ. К нему ведут 200 ступеней – именно столько дней длилась Сталинградская битва, которая стала переломной. Ежегодно тысячи гостей города-героя приезжают отдать дань памяти павшим героям и принять участие в патриотических мероприятиях. Строительство телеком-оборудования в Волгограде позволило на 30% повысить скорость мобильного интернета и увеличить емкость сети на территории всего мемориального комплекса. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Волгоград в период майских праздников становится центром притяжения для туристов из России и других стран. В этом году город-герой вошел в перечень самых популярных направлений по количеству бронирований туристического жилья внутри страны на майские праздники – на Волгоград пришлось 3% от всех бронирований по России. Мы в свою очередь активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы каждый волгоградец и гость региона даже в пик туристического наплыва мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.