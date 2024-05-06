На жителей Черноземья обрушилось более 38 млн спам-звонков в I квартале 2024 года

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Центрального Черноземья за первый квартал 2024 г. С помощью антиспам-решения «МТС Защитник» аналитики компании выяснили, что количество нежелательных вызовов, поступивших жителям регионов Центрального Черноземья в первом квартале 2024 г., более чем на 40% превышает количество спам-звонков за аналогичный период 2023 г.

Больше всего в первом квартале 2024 г. спам-звонков получили жители Воронежской и Белгородской областей – более 8 млн вызовов. Липчанам и тамбовчанам спамеры пытались позвонить 6,5 и 6,1 млн раз соответственно. Немного меньше страдали от надоедливых звонков жители Курской (5 млн звонков) и Орловской (4,5 млн звонков) областей.

Средняя продолжительность одного заблокированного вызова в регионах Центрального Черноземья составила 11,5 секунд. Чаще всего жителям ЦЧР пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями в сфере медицинских и косметологических услуг, коллекторы, юридические и финансовые организации. Как правило назойливые звонки беспокоили накануне и в выходные дни, а также на рабочей неделе с 16 до 19 часов.

«С начала 2024 г. мы избавили жителей Центрального Черноземья от более 38 млн спам-разговоров, общая продолжительность которых составила бы около 35 лет. Наш сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий больших данных и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, такие как «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их сервис блокирует, и злоумышленник или спамер никогда не сможет дозвониться абоненту», – сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.