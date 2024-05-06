Нижегородские компании смогут использовать новый отечественный мессенджер «Чаты»

МТС сообщила о запуске корпоративного мессенджера «МТС Линк Чаты». Бета-тестирование продукта завершено, и теперь он доступен для всех компаний.

Бета-тестирование мессенджера стартовало в ноябре 2023 г. К моменту запуска решение протестировали более 100 крупных компаний. Несколько компаний полностью перешли на «Чаты» с других мессенджеров.

Сегодня в Чатах доступны все базовые функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них – личные и групповые чаты, каналы, треды, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать push-уведомления. Администраторам доступен раздел «Организация», в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.

Кроме того, в ближайшее время разработчики добавят в продукт функции, еще не знакомые большинству российских пользователей. Среди них - ИИ-ассистент, который сможет генерировать краткое содержание длинных переписок и освободит пользователей от чтения сотен сообщений. Также появятся новые сценарии командного взаимодействия и «треки» – временные чаты, которые пользователи смогут создавать под конкретные задачи.

«Работа над мессенджером началась с создания концепции онлайн-пространства, способствующего продуктивности в любой команде. При ее разработке мы не только изучили все существующие решения и опыт пользователей, но и провели серию интервью с представителями бизнеса, узнали об их «болях» и потребностях. Мы поддерживаем связь с нашей целевой аудиторией на всех этапах при каждом обновлении сервиса, это серьезно помогает в развитии продукта. Мы планируем расширять функциональность Чатов так, чтобы задать стандарт делового общения в российских компаниях», — отметил руководитель продукта «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий.