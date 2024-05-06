«Ростелеком» построил 26 километров оптики для одного из крупнейших мировых производителей магниевой продукции Прикамья

«Ростелеком» в Пермском крае построил отдельную сеть для передачи данных на территории ОАО «Соликамский магниевый завод» (предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом»). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для того чтобы инфраструктура смогла охватить все предприятие, специалисты телеком-компании протянули 26 километров оптики. Сотрудники «Ростелекома» разместили кабель вокруг завода, проложив инфраструктуру в форме оптического кольца. Внутренняя сеть стала основой информационной инфраструктуры всего холдинга. Защищенные каналы связи позволяют свести в одну систему локальную сеть завода. Благодаря закольцованным оптическим линиям специалисты «Ростелекома» смогли завести в единый контур систему безопасности и видеонаблюдения предприятия.

«Для организации надежной среды передачи данных на нашем предприятии создано 50 информационных узлов, объединенных в одну сеть высокоскоростными оптическими линиями. Данное решение ляжет в основу дальнейшего развития информационных технологий на заводе», – сказал начальник отдела ИТ ОАО «СМЗ» Сергей Сурков.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Компания “Ростелеком” обладает уникальной собственной инфраструктурой и разнообразным набором телеком-услуг. У наших специалистов есть опыт разработки и реализации цифровых решений под ключ, которые могут быть адаптированы и масштабированы под запросы заказчика. Сегодня именно промышленный сектор экономики подвержен информационным атакам, которые мы можем помочь нейтрализовать за счет цифровой оптимизации, автоматизации и обеспечения безопасности внутренних процессов конкретного объекта. Особенно это важно сегодня, так как все бизнесы активно развивают дистанционные форматы взаимодействия с партнерами и клиентами. Это, безусловно, очень удобно, если не упущен контроль за информационной безопасностью. “Ростелеком” как интегратор цифровых решений может и этот блок работ взять на себя».

Сотрудничество «Ростелекома» и горнорудного дивизиона "Росатома" продолжается не одно десятилетие. Ранее совместно с АО «Хиагда» волоконно-оптическая связь проложена для Баунтовского эвенкийского района Бурятии. Кроме того, на уранодобывающих предприятиях Бурятии и Курганской области внедрен сервис «Умные каски».

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Горнорудный дивизион «Росатома» (АО «Атомредметзолото») консолидирует цепочку от добычи до производства РЗМ, а его ключевой задачей является развитие разделительного производства на ОАО «СМЗ» с целью увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости страны. АО «Атомредметзолото» реализует проекты в рамках соглашения «Росатома» с Правительством России по направлению «Редкие и редкоземельные металлы» в составе Дорожной карты развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ».

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.