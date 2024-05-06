В малых селах Чулым и Александровка впервые заработал 4G

Около 1000 сельчан из Красноярского края получили доступ к быстрому мобильному интернету четвертого поколения и качественным голосовым звонкам. «МегаФон» стал первым оператором связи, который построил базовые станции в двух малых населенных пунктах Нижнеингашского и Новоселовского районов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поселок Чулым находится в четырех часах пути на автомобиле из Красноярска. До районного центра – села Новоселово, где много лет есть стабильное покрытие сотовой сети, – около 40 минут. Населенный пункт относится к категории «малых». В нем постоянно проживают около 700 человек. В деревне Александровка Нижнеингашского района схожая ситуация. Устойчивый сигнал здесь ждали более 200 человек, особенно подрастающее поколение. В обоих населенных пунктах есть школы, но нет кинотеатров, торговых центров и каких-либо других развлечений, которые любят современные дети.

Мобильный интернет на скорости до 140 Мбит/с открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета в банковских приложениях, совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Педагогам и воспитателям стало проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Также местные жители могут получить дистанционную консультацию врачей, которых нет в поселениях, или вызвать их на дом при необходимости.

Голосовая связь доступна как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества.

«И Чулым, и Александровка стоят обособленно в лесной местности, в удалении от автомобильных трасс и железнодорожных путей. Именно поэтому для жителей так важно наличие уверенного сигнала LTE-сети, с помощью которой они могут поддерживать связь с внешним миром или связаться с экстренными службами, если возникнет такая необходимость. Чтобы обеспечить качественной связью малочисленные и труднодоступные села, совместно с министерством цифрового развития мы рассматриваем различные варианты. Например, базовая станция в Александровке построена по программе «Развитие информационного общества», а в Чулыме – благодаря участию в программе «Скидка на спектр», – сказал Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.