«МегаФон» ускорил интернет в «городе знатных самоваров»

Связисты модернизировали телеком‑ объекты в старинном городе Ярославской области — Данилове. Новое оборудование работает в стандарте 4G, обеспечивая около 14 тыс. жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Данилов — небольшой город, известный в дореволюционной России как город самоварных заводов — находится на северо-западе Ярославской области рядом с федеральной трассой М8 «Москва-Холмогоры». Инженеры «МегаФона» модернизировали существующее и ввели в эксплуатацию новое телекоммуникационное оборудование в историческом центре и на его окраинах.

Во время прогулок по Шахматной аллее в центре города, где путешественников встречают фигуры-скульптуры, можно воспользоваться современными цифровыми услугами и узнать, кто из реальных жителей Данилова Николаевской России XIXвека стал прообразом для шахмат. Также, возросшие скорости отправки данных позволяют всем туристам делиться в соцсетях фотографиями из Центрального сквера, где установлен памятник бездомному псу Трезору, узнать о его судьбе можно просто наведя смартфон на QR-код его таблички. А чуть дальше можно прогуляться по местному променаду, сфотографироваться с арт‑объектами в виде исторических велосипедов и выложить фото сразу в сеть, теперь у гостей города на это уйдет всего несколько секунд.

«Для жителей крупных городов стабильная сотовая связь и быстрый интернет уже давно являются привычной повседневностью, наряду с доступностью общественного транспорта, центральным водоснабжением и отоплением. Важно, чтобы у всех жителей Ярославской области были равные возможности пользоваться всеми современными цифровыми технологиями и услугами в комфортных условиях. Поэтому обеспечение мобильной связью четвертого поколения жителей небольших райцентров, — это важная задача, которую мы планомерно решаем», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом центре, богатом на арт-объекты и памятники архитектуры 19 века. В зону улучшения попали еще две локации Даниловского района – деревня Бабаево и село Хабарово, где суммарно проживает около 250 человек. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета примерно на треть — максимальная скорость передачи данных теперь может достигать до 40 Мбит/с.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.