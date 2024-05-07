«МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Чебоксар

Тысячи сотрудников и пациентов медицинского комплекса на проспекте Тракторостроителей теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование вблизи Городской клинической больницы №1. После его запуска средняя скорость мобильного интернета в локации составляет 20 Мбит/c, максимальная — достигает 150 Мбит/c.

В зоне действия запущенного оборудования находится сразу несколько медицинских учреждений столицы региона. В первую очередь, это многопрофильный стационар ГКБ №1, включающий диагностические, лечебные и хирургические отделения. Кроме того, здесь расположены перинатальный центр, роддом, детская больница и поликлиника, а также чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» — центр офтальмологии.

Оператор расширил в «медицинском» квартале сеть четвертого поколения, так как зафиксировал высокую потребность абонентов. Только за последний месяц персонал и пациенты использовали в больницах и поликлиниках порядка 21 ТБ дата-трафика. Для сравнения 1 ТБ составляет вес четырех фильмов для кинотеатров в разрешении 3D.

Установленное телеком-оборудование работает сразу в трех диапазонах частот: низком, среднем и высоком. Такое решение гарантирует качественное покрытие и уверенное проникновение сигнала внутрь зданий с большим количеством кабинетов, палат и лабораторий.

«Надежная связь приобретает особое значение, когда речь идет о здоровье. Высокоскоростной мобильный интернет позволяет родственникам пациентов узнавать о состоянии близких, врачам — оперативно оказывать консультации, а администрации — использовать современные технологии во внутренних процессах», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.