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«МегаФон» ускорил участок Старицкого шоссе

«МегаФон» построил новые объекты инфраструктуры на участке автотрассы «Золотое кольцо» (Р-132) в Калининском районе Тверской области. В результате проведенных работ автолюбители и пассажиры смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости выше 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» впервые установил телеком‑оборудование недалеко от Старицкого шоссе рядом с населенным пунктом Красная гора. Базовая станция поддерживает 4G и обеспечивает высокие мобильные интернет‑скорости, а во время голосового общения — чистый звук за счет включения технологии VoLTE. Устойчивый сигнал покрывает не только участок автотрассы, но и всю территорию села и окрестностей, в том числе садовый центр, пилораму и пляж. Абоненты оператора теперь могут без ограничений выходить в сеть не только на участке автомобильной дороги, но и на улицах села, и внутри помещений.

«Федеральная автотрасса Р-132 «Золотое кольцо» – связывает все города одноименного популярного туристического маршрута. Ежедневно через район Красной горы проезжает несколько тысяч абонентов, и наша задача - обеспечить им комфортное использование цифровых сервисов. Наличие стабильного сигнала на трассе обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет пользователям быстро загружать информацию с дорожных карт, определять свое местоположение, находить заправки и рестораны, вызывать помощь в случае необходимости – все это в реальном времени», – сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

В I квартале 2024 г. чаще других по Р-132 проезжали москвичи, они составили около 41% от трафика путешественников из других областей. Также наибольшей популярностью автотрасса пользовалась у жителей Ленинградской, Смоленской, Владимирской и Нижегородской областей.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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