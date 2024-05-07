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На берегу озера Тамбукан увеличили скорость мобильного интернета

Улучшения связи почувствовали жители и туристы на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии. В месте повышенной нагрузки на сеть «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование с поддержкой 4G. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на 15% и достигнуть 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На озеро отправляются как принять лечебные ванны, так и сделать фотографии предгорной природы. Сюда с начала 2024 г. стали приезжать на 14% больше абонентов, чем за аналогичный период 2023 г. Отметив прирост, специалисты установили на берегу соленого озера новые объекты инфраструктуры.

«Тамбукан — это по-настоящему уникальное природное явление. По мнению ученых, его природная грязь не имеет аналогов в мире по своему целебному составу и свойствам. Смесь широко используется в санаториях нашего региона и всей страны. Кроме того, рядом с озером проходит трасса, ведущая на Кавказские Минеральные Воды и в Приэльбрусье. Благодаря новому телеком-оборудованию, обладатели зеленых сим-карт могут все путешествие оставаться на связи с близкими, пользоваться GPS-навигатором и смотреть в дороге фильмы онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Согласно данным аналитиков «МегаФона», больше всего гостей приезжает на Тамбукан из Ставрополья и Кабардино-Балкарии, однако, все чаще здесь появляются жители Дагестана, Карачаево-Черкесии и Санкт-Петербурга. Самые же «дальние» путешественники прибывали из Ханты-Мансийского автономного округа.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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