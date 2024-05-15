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МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках

МТС сообщила о внедрении платформы «туманного» гейминга «МТС Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера».

Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.

Ежемесячная аудитория «МТС Fog Play» составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тыс. компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.

«Сегодня 3 млрд людей в мире регулярно играют в видеоигры в разных форматах. Каждый год игровые студии выпускают новые игры, бюджет которых легко посоревнуется с бюджетом лучших голливудских фильмов. К 2030 г. этот рынок вырастет до $470 млрд, но в отличие от фильмов, чтобы прожить уникальный игровой опыт, как правило, требуется мощное железо, цены на которое также все время растут. В среднем, чтобы познакомиться с лучшими проектами игровой индустрии геймерам потребуется от 150 тыс. руб.: игровая приставка, телевизор или собранный компьютер с монитором или игровой ноутбук. «МТС Fog Play» даёт возможность всем геймерам упростить игровой путь, делая игры доступными для каждого», — сказал руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

«МТС Fog Play» — игровой маркетплейс распределенного «туманного» гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в «МТС Fog Play» насчитывается более 10 тыс. доступных игр

Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 г. в среднем плата за игровой процесс составила 23 руб. в час.

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