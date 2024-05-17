Разгадывать, играть и петь: «Триколор» расширил приложения для ТВ-приставок

«Триколор» запустил сразу несколько новых бесплатных приложений на гибридных ТВ-приставках. Теперь самые юные телезрители могут увлекательно проводить время с новым приложением «Давай с нами!». Сейчас для малышей действуют три развивающие игры, в которых нужно найти или запомнить предметы, а также определить съедобное и несъедобное. На всех этапах ребенка сопровождают яркие персонажи платформы «Триколор Детям». Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Также пользователям доступно приложение «Культура» с сотней картин знаменитых живописцев и работами современных авторов. Клиенты оператора могут создать атмосферу картинной галереи прямо в гостиной, открывая работы художников на экране. Каждый слайд сопровождается информацией о самом произведении и о его создателе.

В ближайшее время запланирован запуск еще двух приложений. Также расширится функционал «Шахмат» — клиентам станут доступны новые уровни сложности при подключении приставки к интернету.

Менее чем за 1,5 года «Триколор» запустил 12 новых бесплатных приложений на различные тематики, достигнув коэффициента вовлеченности 6,8%. Самыми популярными стали «Погода», «Мой гороскоп» и «Караоке».

«Параллельно с усилением функционала приложений мы расширяем возможности наших ТВ-приставок. Новое поколение устройств становится мультимедийным центром дома и объединяет в себе целый ряд дополнительных сервисов — от онлайн-кинотеатра до возможности управлять видеонаблюдением и сценариями умного дома», — сказала директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор» Юлия Кудряшова.

Ранее «Триколор» презентовал устройство из премиальной линейки, в комплект с которым входит годовая подписка оператора.

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«Триколор» — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам передовые digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам IV квартала 2023 г. абонентская база «Триколор» составляет 12,314 млн домохозяйств.