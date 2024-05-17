CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Навигация
|

Sitronics Group расширила функциональность облачного сервиса для отслеживания морского трафика

Разработчики Sitronics Group выпустили ряд функциональных обновлений программного сервиса SiAIS для отслеживания морского трафика. Технологические улучшения коснулись таких модулей как «Погода», «Особые зоны», «Каталог судов», «Электронный визир» и других. В частности, пользователи могут видеть в системе слои с визуализированными погодными данными, а ветер анимирован в привычном для пользователей формате. На детальной странице судна можно увидеть текущую погоду в месторасположении судна, а на страницах самих судов теперь к технической информации о многих из них добавлены фотографии.

В каталоге судов теперь можно увидеть суда, имеющие ледовый класс. А в настройке карты и формуляре – путь до пункта назначения, который судно будет совершать, а также фактическое время его захода в порт (расчетное ETA). На странице портов разработчики реализовали вкладку с судозаходами, где фиксируются входы и выходы из зоны порта.

«Мы продолжаем работу над расширением функциональности нашего сервиса, который по сути дела является единственной на сегодняшний день российской альтернативой. Релизы с обновлениями выходят каждый две недели, что мы считаем хорошим темпом. Нашим преимуществом, конечно же, является наличие собственной группировки АИС-аппаратов на орбите. Это позволяет получать актуальную информацию о морском трафике не только в конкретном море, а с поверхности всего мирового океана», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Облачный сервис SiAIS содержит информацию о типах судов, их флагах и портах приписки, спецификации, скорости движения и маршрутах, а также о ситуации в самих портах. Также SiAIS позволяет судовладельцам отслеживать ситуацию с собственным флотом по API. Актуальные данные в систему поступают благодаря собственной спутниковой группировке Sitronics Group. На данный момент на орбите уже 24 собственных аппарата с приемниками АИС, в планах расширение до 80 аппаратов до конца этого года. С момента запуска в системе для отслеживания морского трафика накоплена информация о более чем 440 тыс. судов и 6 тыс. портов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

На биржу выходит лидер российского рынка ЦОД

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024