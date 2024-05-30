«Ростелеком» планирует вывести на рынок полностью российское решение NRI

«Ростелеком» совместно с «ОС Груп» заменит эксплуатируемые операторами связи системы класса Network Resource Inventory (NRI) отечественными решениями.

После ухода иностранных поставщиков OSS-решений перед отраслью встала задача импортозамещения. Фундаментальным компонентом любого ИТ-ландшафта оператора связи являются продукты класса Network Resource Inventory, предназначенные для учета инфраструктуры сети. Для решения этой задачи «Ростелеком» выбрал в качестве партнера компанию «ОС Груп», которая является ведущим разработчиком продуктов OSS/BSS и владеет системами Equipment Manager (NRI) и Sceptor (интеллектуальная корреляция событий).

Проект включает в себя два направления: внедрение в «Ростелекоме» системы технического учета на базе продукта Equipment Manager (EqM) и доработку EqM на отечественном стеке технологий для использования как внутри группы компаний, так и для других операторов связи России.

«Работа с отечественной NRI для операторов связи имеет высокое стратегическое значение. Проект включает самостоятельную реализацию с использованием решений нашей дочерней компании “ОС Груп”, которые уже успешно используют ведущие операторы связи. Мы нацелены на его успешное внедрение в сеть “Ростелекома” и наши дочерние компании. Мы также активно работаем над рефакторингом продукта, чтобы адаптировать его к работе на российской базе данных, параллельно с его внедрением в нашу инфраструктуру», — сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов.

Новое решение будет совместимо с основными российскими СУБД (Postgres Pro, Pangolin) и операционными системами («Альт», «Ред ОС» и другими). В «Ростелекоме» планируется миграция системы на СУБД Platform V Pangolin от «СберТеха».

«Мы благодарны “Ростелекому” за выбор нашей компании в качестве партнера в таком важном для отрасли проекте по созданию платформы учета инфраструктуры оператора, соответствующей требованиям импортозамещения. Уверены, что наш опыт и знания позволят реализовать все задуманное и выпустить отечественное решение на мировом уровне. Надеемся, что новый продукт будет востребован не только в России, но и на международном рынке в дружественных странах», — сказал генеральный директор «ОС Груп» Дмитрий Зуев.