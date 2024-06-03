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Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет настраивать прием звонков в соответствии с производственным календарем

Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет настраивать время приема звонков, учитывая особенности производственного календаря. Например, в 2024 г. некоторые субботы являются рабочими, а выходные перенесены на другие дни. Виртуальная АТС учитывает эти особенности календаря и не допускает ошибок с распределением звонков в такие дни.

С функционалом виртуальной АТС компании «ТрансТелеКом» можно настроить расписание приема звонков на каждом из общих номеров с учетом всех особенностей работы компании – рабочее и нерабочее время, обеденные перерывы, дежурные сотрудники в нерабочие часы, праздничные и сокращенные дни. Для того, чтобы адаптировать работу сервиса к графику, нужно выбрать номер, для которого нужно установить расписание. В разделе «Режим работы» перейти на вкладку «По расписанию» и нажать «Настроить расписание».

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Компания «ТрансТелеКом» работает на рынке уже более 25 лет. «ТрансТелеКом» является поставщиком услуг связи и провайдером цифровых сервисов для государственных организаций и корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики.

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