VK и «Билайн» ускорили загрузку видео для пользователей

Специалисты блока по операторскому бизнесу и технического блока «Билайна» совместно с коллегами из VK ускорили загрузку видеоконтента в сервисах VK для клиентов «Билайна».

VK разместила сеть кэширующих серверов на узлах связи «Билайна». Они размещены таким образом, чтобы пользователи в разных населенных пунктах России загружали контент не из центральных дата-центров, а из ближайшего кэш-сервера. Это позволило сократить задержки при загрузке «тяжелого» контента в среднем на 20%.

Вице-президент «Билайна» по операторскому бизнесу Сергей Быков сказал: «Благодаря совместной работе с коллегами из VK были учтены взаимные особенности физической и логической топологии сетей, предпочтения пользователей конкретного региона, подобраны оптимальные настройки для быстрого старта видеороликов у наших клиентов».

Заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова отметила: «Мы видим рост как загрузки, так и потребления видеоконтента на наших платформах. Расширение нашей инфраструктуры, в том числе через партнерства с операторами связи, позволяет сделать просмотр видео еще более удобным и доступным для наших пользователей».