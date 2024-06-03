CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Контент
|

VK и «Билайн» ускорили загрузку видео для пользователей

Специалисты блока по операторскому бизнесу и технического блока «Билайна» совместно с коллегами из VK ускорили загрузку видеоконтента в сервисах VK для клиентов «Билайна».

VK разместила сеть кэширующих серверов на узлах связи «Билайна». Они размещены таким образом, чтобы пользователи в разных населенных пунктах России загружали контент не из центральных дата-центров, а из ближайшего кэш-сервера. Это позволило сократить задержки при загрузке «тяжелого» контента в среднем на 20%.

Вице-президент «Билайна» по операторскому бизнесу Сергей Быков сказал: «Благодаря совместной работе с коллегами из VK были учтены взаимные особенности физической и логической топологии сетей, предпочтения пользователей конкретного региона, подобраны оптимальные настройки для быстрого старта видеороликов у наших клиентов».

Заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова отметила: «Мы видим рост как загрузки, так и потребления видеоконтента на наших платформах. Расширение нашей инфраструктуры, в том числе через партнерства с операторами связи, позволяет сделать просмотр видео еще более удобным и доступным для наших пользователей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В России создан квантовый чип, «который можно перепрограммировать на ходу»

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В России хакеры занялись промышленным шпионажем вместо краж персональных данных

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В работе Starlink Илона Маска произошел масштабный сбой. Западные СМИ ругают Россию

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024