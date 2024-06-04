F.A.C.C.T.: студии пиратской озвучки заработали в 2023 году более 61 миллиона рублей

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, изучила рынок и доходы за 2023 г. неофициальных студий озвучки, чьи переводы используют в том числе нелегальные распространители видеоконтента. По данным экспертов, 50 наиболее крупных неофициальных студий, которые были активны на протяжении 2023 г., заработали по минимальным подсчетам в общей сложности за прошлый год 61,6 млн руб. Подобное исследование проводится впервые.

В новом исследовании аналитиков департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. говорится о падении рынка онлайн-пиратства в 2023 г. в целом на 16% до $38 млн. В то же время в теневой киноиндустрии из-за геополитической ситуации, большого количества зарубежных сериалов и фильмов, не представленных официально в России, заметно растет спрос на контент от студий «альтернативного» озвучивания, они же формируют вокруг себя собственный рынок. Так, в прошлом году были активны не менее 50 команд, занимающихся переводом и озвучиванием фильмов, сериалов, в том числе отдельных популярных в России жанров — турецких сериалов (дизи), а также азиатских дорам и аниме.

Специалисты компании F.A.C.C.T. выделили четыре основных способа заработка для студий неофициальной озвучки:

Спонсорская подписка. Оформление платных подписок приносит студиям больше всего денег по сравнению с другими способ монетизации своего творчества — 41,9% от общей суммы заработка.

Доход от рекламы в звуковых дорожках или сборы на озвучку — 23,4%. Реклама в озвученных фильмах и сериалах бывает в аудиоформате — звуковое воспроизведение рекламного сообщения, а также в виде видеовставки, когда на экране появляются логотипы, баннеры, видеофрагменты. Альтернативой рекламе являются денежные сборы. Деньги принимаются через сервисы платных подписок или по реквизитам участников студии озвучки. Суммы сильно варьируются и зависят от популярности сериала и студии озвучки.

Доходы от рекламы на собственных сайтах составляет 20,5% от общего объема финансовых поступлений студий озвучек, при этом свой интернет-ресурс есть только у 62% «переводчиков».

Донаты – 14,2%. Классический способ «сказать спасибо» любимой студии озвучки можно реализовать через сервисы подписок, специальные сайты, функционала некоторых социальных сетей, а также по реквизитам представителя студии.

Еще один способ заработка: услуга участия актера озвучки в различных медиа проектах, в том числе маркетинговых. Популярность студии и самого голоса актера напрямую влияют на цену за такую услугу.

Доходы от переводов в зависимости от направлений видео-контента распределились следующим образом:

зарубежные фильмы и сериалы, мировые релизы без привязки к стране и тематике — 46,5%; дорамы — 35,1%; аниме — 11,5%; турецкие сериалы (дизи) — 6,9%.

Процесс и длительность создания озвученной версии фильма или сериала зависит от ряда факторов. Например, как быстро студия хочет выпустить свою озвучку: фильм в плохом качестве CAMRip (съемка на камеру в зале кинотеатра) или TS (съемка профессиональной камерой в зале кинотеатра, звук записывается напрямую с проектора или другого аудио-выхода), либо дождаться релиза в хорошем качестве на зарубежных стриминговых платформах. Также сроки выхода пиратской озвучки зависят от методов перевода — некоторые студии используют ИИ-сервисы для генерации субтитров и перевода текста, и тогда процесс производства может занять всего один-два дня.

«Неофициальная озвучка становятся более востребована, а реклама в релизах этих студий относительно недорогая и при этом обладает вполне впечатляющими охватами, — отметил руководитель департамента Digital Risk Protection F.A.C.C.T. Станислав Гончаров. — Всё это может дать импульс для развития не только рынка альтернативных «переводов», но и дает некоторое преимущество пиратским ресурсам в борьбе за зрителей, которые с одной стороны хотят увидеть картину раньше, а с другой — с голосами любимых актёров озвучки».

Решение F.A.C.C.T. Digital Risk Protection защищает киноиндустрию от пиратства и несанкционированного распространения уникального цифрового контента: 30 минут составляет среднее время обнаружения первой пиратской копии в сети, примерно 80% ссылок на нелегальные ресурсы удается зачистить в первые 7 дней. 87% пиратских ссылок удаляется в досудебном порядке.