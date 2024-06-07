ГК Softline и Compass объявили о начале сотрудничества

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, и разработчик корпоративного мессенджера Compass подписали партнерское соглашение. Компании объединят усилия по внедрению и поддержке продукта на замену ушедшим западным сервисам. В рамках партнерства ГК Softline будет помогать клиентам переносить коммуникацию сотрудников в быстрый российский мессенджер.

Клиентам ГК Softline теперь доступна облачная и on-premise-версии корпоративного мессенджера Compass. Продукт поможет настроить коммуникацию и рабочие процессы как крупным корпорациям со сложной распределенной структурой, так и небольшим цифровым командам.

«Начало партнерства с Compass открывает нашим клиентам новые возможности в корпоративных коммуникациях: мы рады включить в наш продуктовый портфель мессенджер, который поможет бизнесу продуктивно и безопасно работать в цифровом пространстве. Compass легко интегрируется с внешними сервисами, хорошо защищен и будет по достоинству оценен нашими заказчиками», — отметил Александр Вахитов, директор департамента развития стратегических вендоров ГК Softline.

«Мы рады сотрудничать с одним из крупнейших поставщиков ИТ-решений в России — ГК Softline, сфокусированной на цифровой трансформации своих клиентов и помощи в импортозамещении. Наше стратегическое партнерство поможет российскому бизнесу перенести рабочие процессы в надежные сервисы и позволит организовать корпоративную коммуникацию без рисков», — сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass.

В начале года Compass стал первым российским корпоративным мессенджером, открывшим исходный код.