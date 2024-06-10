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МТС увеличила LTE-скорости для жителей столицы «крылатого металла» в Хакасии

ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети мобильной связи в пяти населенных пунктах республики Хакасия. В результате перевода 3G частот на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% в столице алюминиевой промышленности республики — Саяногорске, территориях присутствия Енисейского каскада ГЭС — поселках Черемушки и Майна, а также в селах Калы и Очуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенных технических работ скорость передачи данных у абонентов МТС на юге республики выросла в среднем на 30%. Доступ к ускоренному мобильному интернету получили в общей сложности более 75 тыс. жителей Хакасии. Усилить сеть удалось благодаря рефармингу — переводу частот, выделенных под поколения связи 2G и 3G, на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). Теперь даже в часы наибольших нагрузок на сеть абоненты могут с комфортом загружать контент, общаться по видеосвязи, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, а также в полном объеме пользоваться всеми цифровыми сервисами экосистемы.

В Саяногорске, который считается металлургической столицей региона за счет добычи здесь «крылатого металла» алюминия, цифровой апгрейд заметят порядка 58 тыс. жителей, в том числе и на территориях социально важных объектов — детских садов, школ, почтовых отделений и больниц. Возможность просматривать социальные сети и новостные порталы на более высоких скоростях получили также жители поселка городского типа Черемушки. В его окрестностях возвышается самая мощная в стране гидроэлектростанция — Саяно-Шушенская ГЭС. Скорость передачи данных выросла в том числе в ПГТ Майна. Здесь располагается Майнская ГЭС — она известна тем, что сглаживает колебания уровня воды в Енисее, возникающие при смене режимов работы Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

Усиление сети заметят и туристы, которые отправляются на юг республики, чтобы посетить самую высокую в России плотину, полюбоваться хребтом Боруса со смотровых площадок Саяногорска, побывать в этнокультурном комплексе «Ымай» или покататься на лыжах на горнолыжном курорте «Гладенькая». Гости этих локаций смогут без труда грузить отсюда памятные снимки в социальные сети и мессенджеры, а также ориентироваться на местности, используя онлайн-карты.

«С помощью нашей Big Data мы постоянно анализируем потребление мобильного трафика и отслеживаем, в каких именно локациях требуется усилить сеть и увеличить скорость мобильного интернета. Мы планируем и дальше работать над улучшением качества связи в регионе, чтобы местные жители и туристы в том числе за границами городских агломераций могли продолжать с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами. В этом году, например, мы уделили внимание также окрестностям сел Таштып и Бея, где проживает более 10 тыс. человек», — сказал исполняющий обязанности директора филиала МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

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